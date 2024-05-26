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Трамп считает, что основная угроза США исходит не от зарубежных врагов

09:15 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) назвал действующего американского лидера Джо Байдена (Демократическая партия) коррумпированным, некомпетентным тираном. Соответствующее заявление он сделал, выступая в субботу на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», — заявил Трамп, выступление которого транслирует телеканал C-SPAN. По его словам, при администрации Байдена США «не являются свободной страной, в ней не соблюдается свобода слова».

«Мы противостоим правительственной тирании во всех ее проявлениях», — отметил республиканец, возложив на демократа ответственность за высокий уровень инфляции в США, назвав ее «ужасающим воровством у американцев». «Мы убеждены, что наиболее серьезная угроза нашей стране исходит не от врагов за рубежом, а от тиранов, коммунистов, фашистов и бандитов, которые нарушают наши права и свободы изнутри», — отметил он

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