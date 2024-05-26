Россия получила от Airbus и Boeing «хороший урок, повтора такого же не будет» - Мантуров
12:45 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные самолеты Boeing Airbus в парке российских авиакомпаний полностью соответствуют требованиям авиавластей РФ, проблем с обслуживанием нет. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Идет постоянная работа в части технического обслуживания. Они соответствуют полностью всем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями, поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей все это делается», — сказал он.
В ответ на вопрос журналиста о возможности возвращения компаний на российский рынок Мантуров заявил, что «после такого демарша, хлопания дверьми и выхода с [российского] рынка» такого в РФ не допустят. «Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — подчеркнул вице-премьер.
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