The Sunday Times рассказала, как и откуда Британия поставляет оружие Украине
12:50 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британских оборонных кругах.
По ее информации, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое вооружение и миллионы боеприпасов сперва доставляются ВВС Великобритании на военный аэродром Жешув в Польше, после чего они попадают на территорию Украины. При этом бронетранспортеры, танки и дальнобойная артиллерия королевских ВС переправляются через пролив Ла-Манш, а уже потом перевозятся через всю Европу поездом.
Кроме того, издание напомнило, что Британия закупает вооружение, в первую очередь советского периода, у третьих стран, которые не хотят открыто поставлять технику Украине.
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