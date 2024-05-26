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The Sunday Times рассказала, как и откуда Британия поставляет оружие Украине

12:50 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британских оборонных кругах.

По ее информации, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое вооружение и миллионы боеприпасов сперва доставляются ВВС Великобритании на военный аэродром Жешув в Польше, после чего они попадают на территорию Украины. При этом бронетранспортеры, танки и дальнобойная артиллерия королевских ВС переправляются через пролив Ла-Манш, а уже потом перевозятся через всю Европу поездом.

Кроме того, издание напомнило, что Британия закупает вооружение, в первую очередь советского периода, у третьих стран, которые не хотят открыто поставлять технику Украине.

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