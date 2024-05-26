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Действующий британский премьер выступил с неожиданной предвыборной инициативой

09:00 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент 4 июля. Об этом премьер-министр Риши Сунак объявил в авторской статье, опубликованной газетой The Mail on Sunday.

Издание отмечает, что Сунак и его советники, подготовившие план, опасаются якобы растущей угрозы со стороны так называемой оси авторитарных стран, к которым Лондон причисляет Иран, Китай, КНДР и Россию. Предвыборная инициатива тори, ставшая неожиданностью для политических обозревателей, предполагает, что после достижения 18 лет и окончания школы молодые британцы и британки должны будут либо 1 год отслужить в вооруженных силах, либо посвятить 25 дней (2 выходных каждый месяц в течение 1 года) общественно полезной работе, помогая сотрудникам полиции, коммунальных служб или системы здравоохранения. План предполагает, что первый вариант выберут лишь около 10% выпускников.

«Тем, кто жалуется на то, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», — написал Сунак. По его мнению, страна «должна делать больше для молодежи, а молодежь должна делать больше для страны».

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