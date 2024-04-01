Большинство поляков выступают против возможного введения евро в их стране — опрос
13:05 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство польских граждан выступают против возможного введения европейской валюты в их стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualna Polska.
Не хотят видеть евро в качестве своей национальной валюты 66,8% опрошенных, причем 49,9% из них «решительно» говорят евро «нет».
Поддерживают переход на евро и отказ от злотого 27,3%, еще около 6% респондентов признались, что не имеют своего мнения по этому вопросу.
Опрос проводился 8–10 марта на территории всей Польши, в нем приняли участие 1 тыс. взрослых граждан республики.
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