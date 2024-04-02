После теракта в «Крокусе» оцениваются действия всех служб и организаций — Путин
16:12 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил о проведении оценки действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус сити холл».
«Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.
«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — уверен Путин.
НОВОСТИ
- 17:12 02.04.2024
- Израиль стал главным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны — WP
- 17:00 02.04.2024
- Стано подтвердил, что ЕС представляет угрозу для президента Белоруссии
- 16:32 02.04.2024
- В 2023 году число выдворенных из России иностранцев выросло на 65% — глава МВД
- 16:00 02.04.2024
- Главкомом ВМФ РФ стал Моисеев, Севфлот возглавил Кобанцов, Пинчук стал командующим ЧФ
- 15:32 02.04.2024
- ФСБ получила определенную информацию от США о теракте, но она была общего толка — Нарышкин
- 15:30 02.04.2024
- Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс. москвичей
- 15:12 02.04.2024
- Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по консульству в Дамаске — Хаменеи
- 15:00 02.04.2024
- Приехать и жить в России должны иметь возможность только уважающие ее традиции — Путин
- 14:45 02.04.2024
- Сбер запустил программу лояльности для предпринимателей СберБизнес Спасибо
- 14:32 02.04.2024
- С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военных, 14 тыс. единиц вооружения — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать