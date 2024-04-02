После теракта в «Крокусе» оцениваются действия всех служб и организаций — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о проведении оценки действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус сити холл».

«Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — уверен Путин.