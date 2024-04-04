Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями
09:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — сказали там.
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