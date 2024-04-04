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США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России — Карлсон

09:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

«После того как Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России. За все это время никто толком не объяснил цель этой войны <…>. Никто не сказал нам, почему мы это делаем (направляем деньги Украине — прим. ТАСС)», — сказал он. Соответствующая видеозапись размещена на странице журналиста в социальной сети X.

Карлсон отметил, что Украина не может победить в этом конфликте. «Россия — гораздо большая страна, у нее на 100 миллионов больше людей и больше промышленных мощностей, все это знают во всем мире. Люди очень ясно это понимают. За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», — добавил он.

Американский журналист также выразил удивление тем, что спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана), который часто говорит о своей вере, готов вынести на рассмотрение новый пакет помощи Украине, где власти сажают священников в тюрьму и закрывают церкви. «Майк Джонсон много говорит о своей христианской вере и говорит, что она влияет на все его решения. При этом он финансирует правительство на Украине, которое сажает священников в тюрьму и запрещает христианскую конфессию, посылает армию закрывать церкви, а также он финансирует войну в секторе Газа, где тоже убивают христиан и взрывают христианские церкви. Итак, как может христианин выступать за использование налоговых долларов США для убийства и заключения в тюрьму других христиан? Я не понимаю, что это такое», — сказал он.

Карлсон добавил, что направил президенту Украины Владимиру Зеленскому «многочисленные запросы» об интервью, «чтобы он объяснил свою позицию». «Конечно, он их проигнорировал», — сказал журналист.

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