В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергообъектов
11:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.
В телеграм-канале ведомства отмечается, что на энергообъекте в Харьковской области ночью «произошло возгорание, которое было ликвидировано силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», «повреждено оборудование».
В Днепропетровской области также произошел пожар и было повреждено оборудование «одной из солнечных электростанций».
В течение ночи в шести областях Украины неоднократно объявлялось предупреждение об угрозе с воздуха, сообщалось о многочисленных взрывах в Харькове и Харьковской области.
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