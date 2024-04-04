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НОВОСТИ

В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергообъектов

11:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

В телеграм-канале ведомства отмечается, что на энергообъекте в Харьковской области ночью «произошло возгорание, которое было ликвидировано силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», «повреждено оборудование».

В Днепропетровской области также произошел пожар и было повреждено оборудование «одной из солнечных электростанций».

В течение ночи в шести областях Украины неоднократно объявлялось предупреждение об угрозе с воздуха, сообщалось о многочисленных взрывах в Харькове и Харьковской области.

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