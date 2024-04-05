Массового отъезда ИТ-специалистов из РФ нет, две трети уехавших вернулись — Минцифры
13:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речи о массовом отъезде ИТ-специалистов из России нет, их количество за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In писала, что в начале 2024 года резко увеличился спрос российских ИТ-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе и за первый квартал число запросов выросло на 233%.
«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек», — сказано в сообщении.
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