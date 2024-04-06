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НОВОСТИ

Экипаж корабля «Союз МС-24» успешно вернулся на Землю

10:30 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Экипаж вернулся со станции на борту корабля «Союз МС-24», который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться.

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