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Ситуация с наводнением в Орске усложняется

20:40 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной прорыв дамбы произошел в Орске, в возможную зону затопления попадают поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы. В возможную зону подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская», — сообщили в министерстве.

Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской в Орске Оренбургской области, вода стремительно поступает в город. Об этом заявил журналистам глава Орска Василий Козупица.

«Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, — сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно», — сказал Козупица, видео с которым приводится в телеграм-канале местного издания «Урал56.ру».

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