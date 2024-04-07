0
0
144
НОВОСТИ

Говорить о стабилизации ситуации с наводнением в Орске пока рано – оперативный службы

09:00 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться, говорить о стабилизации ситуации рано. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:35 07.04.2024
Четвертой страной военного альянса AUKUS может стать Япония - FT
0
76
09:25 07.04.2024
Ситуация с подтоплением в окрестностях Оренбурга ухудшается - мэрия
0
105
21:25 06.04.2024
Зеленеский хотел бы услышать от Маркона детали обсуждения плана отправки войск на Украину
0
836
20:40 06.04.2024
Ситуация с наводнением в Орске усложняется
0
962
18:30 06.04.2024
Совбез ООН проведет 8 апреля заседание по теме членства Палестины в ООН
0
844
17:08 06.04.2024
В зоне подтопления в жилых домах Орска отключена вода для дезинфекции водопровада
0
856
16:30 06.04.2024
За спам-звонки по телефону в РФ теперь можно будет получить крупный штраф - закон
0
1014
16:00 06.04.2024
В РФ увеличены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру и самовольную кстановку газового оборудования
0
1004
14:50 06.04.2024
В Оренбурге жителей из зоны подтопления при необходимости будут эвакуировать при участии полиции – мэр Салмин
0
919
14:14 06.04.2024
В Орске из зоны подтопления эвакуированы около 2 тыс человек
0
867

Возврат к списку