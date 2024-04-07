Говорить о стабилизации ситуации с наводнением в Орске пока рано – оперативный службы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зона подтопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, может увеличиться, говорить о стабилизации ситуации рано. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов.