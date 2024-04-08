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МЧС направит тяжелую авиацию для эвакуации в Тюмень, где может затопить целые районы

13:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России направит тяжелую авиацию для эвакуации и доставки грузов в Тюмень, где существует вероятность затопления целых районов, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

«В Тюмени также есть вероятность затопления целых районов города. <…> сосредотачивать будем группировку и <…> усилим, в том числе и тяжелой авиацией, я имею в виду вертолеты Ми-26 для эвакуации и для доставки грузов», — сказал он.

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