Ситуация вокруг Харькова стала основной темой ставки верховного главнокомандующего Украины

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Харькова и вопросы защиты города стали центральными темами заседания ставки верховного главнокомандующего Украины.

«Провел ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города <…> и возможность укрепить ПВО и РЭБ на Харьковщине», — написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Он указал, что по итогам ставки перед украинскими дипломатами поставлены отдельные задачи по работе с западными партнерами над получением новых систем ПВО.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что энергетическая инфраструктура города практически полностью разрушена, ее быстрое восстановление невозможно.