Большая часть мира не разделяет позицию Запада по конфликту на Украине — канцлер Австрии
18:40 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине, которую он занял после начала специальной военной операции РФ. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Мы (страны Запада — прим. ТАСС) выработали наш ответ на российскую агрессию изолированно <…>. Мы очень быстро договорились о том, как поддержать Украину и как положить конец войне. Но большая часть мира, я имею в виду прежде всего БРИКС, не разделяет наш анализ ситуации и не понимает нашу позицию», — сказал он в интервью французскому журналу Le Grand Continent.
При этом канцлер Австрии уверен, что в решении конфликта на Украине должны участвовать не только западные государства. В частности, по мнению Нехаммера, ЕС должен «сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия убедительно разделили позицию» Запада.
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