0
0
0
НОВОСТИ

Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS — Трюдо

20:40 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

«Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости», — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, может ли Канада стать частью этого альянса начиная с реализации инициатив его второго этапа, также называемого компонентом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 08.04.2024
Ситуация вокруг Харькова стала основной темой ставки верховного главнокомандующего Украины
0
159
19:20 08.04.2024
НАТО не намерена принимать в свои ряды страны АТР — постпред США
0
207
18:40 08.04.2024
Большая часть мира не разделяет позицию Запада по конфликту на Украине — канцлер Австрии
0
274
18:00 08.04.2024
Дрон ВСУ, упавший на кровлю 6-го энергоблока ЗАЭС, обезврежен, детонации заряда не было
0
275
17:32 08.04.2024
Сербия приобрела бы вооружения в РФ и Китае, но ограничена в выборе поставщиков — Вучич
0
346
17:12 08.04.2024
Эвакуированные районы в Орске патрулируются, случаев пропавших без вести нет — власти
0
295
17:00 08.04.2024
Реальная военная помощь ФРГ Киеву намного меньше, чем утверждает Берлин — Bild
0
357
16:32 08.04.2024
РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами — Песков
0
380
16:12 08.04.2024
В Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США — NYT
0
386
16:00 08.04.2024
ВСУ потеряли за сутки более 460 человек и 2 танка на донецком направлении
0
358

Возврат к списку