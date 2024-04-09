КНР выступает за созыв конференции по Украине с участием Москвы и Киева — Ван И

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает за своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам их переговоров в Пекине.

«Мы надеемся на скорейшее прекращение огня. Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И.