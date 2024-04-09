Китай и РФ будут противодействовать подрыву глобальных цепочек поставок — глава МИД КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР и России будут совместными усилиями противодействовать политике силового давления и попыткам подорвать глобальные цепочки поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы будем выступать против попыток создания разделительных линий, подрыва существующих связей, обеспечивать бесперебойные производственно-снабженческие цепочки, — сообщил он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась по итогам двусторонних переговоров в Пекине. — Мы будем противодействовать гегемонии и политике силы, выступать против монополизации, <…> продвигать демократизацию международных отношений».