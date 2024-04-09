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НОВОСТИ

Ж/д состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом у Константиновки ДНР

15:12 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен ракетным ударом в районе населенного пункта Константиновка в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — сказал собеседник агентства, добавив, что также поражены несколько скоплений пехоты ВСУ в том же районе.

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