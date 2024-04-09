Украину ждут мрачные перспективы на поле боя на фоне проблем с помощью от США — WP
17:12 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут мрачные перспективы на фоне проблем с выделением помощи в США и успехов ВС РФ. Такое мнение выразили журналисты The Washington Post (WP) в редакционной статье.
«После <…> попытки провести контрнаступление в прошлом году военные перспективы страны стали мрачными. Многие факторы сложились против Украины», — пишет издание.
Одной из самых больших проблем газета называет трения в Конгрессе США по поводу новых траншей помощи Киеву. Помощь «задержалась на шесть месяцев без веских на то причин», отметили журналисты газеты.
Кроме того, для ВСУ представляет проблему тот факт, что «Россия приспосабливается к меняющимся условиям» ведения боя и активно применяет планирующие бомбы, которые летят «вне зоны досягаемости украинских систем ПВО».
Также издание отмечает, что Украина «страдает от усталости и потерь», а эту проблему «нельзя решить при помощи денег Соединенных Штатов и их союзников». Журналисты при этом считают, что военное положение дел на Украине «не совсем безнадежно». Наряду с этим газета считает, что российские войска могут пробиться через редеющие линии обороны Украины уже в этом году, а задержка с выделением помощи Киеву в Конгрессе США «уменьшает шансы позитивного итога конфликта».
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