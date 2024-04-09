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Кэмерон заявил о «прогрессе» по вопросу доступа к российским активам и передаче их Украине

19:38 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и США добились прогресса относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов РФ, стороны представят свои предложения на саммите Группы семи (G7) в июне. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

«Мы знаем, что им (Украине — прим. ТАСС) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7», — сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

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