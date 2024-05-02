Перебои в грузоперевозках в Красном море могут продлиться до конца 2024 года — FT

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушения с грузоперевозками в Красном море могут продлиться до конца нынешнего года. С таким предупреждением выступил Винсент Клерк, генеральный директор корпорации AP Moller-Maersk, на которую приходится пятая часть мировых морских перевозок, в газете Financial Times.

«Мы видим, что сложная ситуация в Красном море не будет кратковременной», — заявил он. Клерк считает маловероятным возвращение контейнеровозов корпорации на прежний маршрут, через Суэцкий канал, в ближайшее время. Возможно, грузоперевозки «по старому маршруту возобновятся в конце года», добавил он.

С конца 2023 года компания приостановила транспортировку грузов через Красное море и стала перенаправлять суда из Средиземноморья в Азию вокруг мыса Доброй Надежды. Ее выручка упала в первом квартале на 13%, до $12,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось ранее, объем грузоперевозок по Суэцкому каналу за последний год (до апреля) упал на две трети из-за перенаправления транспортных средств вследствие нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда в Красном море. Грузоперевозки по другой важной судоходной артерии — Баб-эль-Мандебскому проливу — сократились на 59%. Перенаправление рядом судоходных компаний, в том числе AP Moller-Maersk, торговых судов по длинному маршруту — плюс 20 дней — вокруг мыса Доброй Надежды привело к росту расхода топлива, увеличению стоимости страхования из-за повышенного риска нападения и к повышению цен на контейнерные перевозки. Тем не менее за прошедший год число судов, использующих этот маршрут, выросло на 57%.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.