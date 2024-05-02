Минск планирует развивать сотрудничество с Тегераном в области боевой подготовки армии
14:32 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские и иранские военные обсудили развитие сотрудничества в области боевой подготовки. Об этом по итогам визита в Иран начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майора Александра Баса сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Глава белорусской военной делегации генерал-майор Александр Бас провел переговоры с иранской стороной по вопросам развития сотрудничества в области боевой подготовки», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве проинформировали, что в Тегеране завершились командно-штабные учения «Пояс безопасности 2024», участие в котором приняли белорусские военнослужащие. Темой учения была борьба с терроризмом.
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