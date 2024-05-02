Выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Подмосковье продлили до 11 августа
15:03 02.05.2024
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Фото пресс-службы Министерства культуры и туризма
Московской области
У жителей и гостей Серпуховского городского округа появилось больше времени для того, чтобы ознакомиться с экспозицией, на которой представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина и других, а также из частных коллекций. Выставка продлена еще почти на три месяца.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея – бывшем «Каретном сарае» – объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 год. Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик, что вернуло усадьбе целостный вид.
Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки – «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками, и нашло свое отражение в экспозиционном решении и литературных цитатах, сопровождающих произведения братьев. В рамках выставочного проекта проходят лекции, экскурсии, в том числе и кураторские, мастер-классы и беседы для школьников.
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