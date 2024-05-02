0
0
13
НОВОСТИ

Выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Подмосковье продлили до 11 августа

15:03 02.05.2024

маковские.jpg
Фото пресс-службы Министерства культуры и туризма
Московской области
Работу выставки «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в Серпуховском историко-художественном музее, продлили до 11 августа. Изначально она должна была завершиться 19 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

У жителей и гостей Серпуховского городского округа появилось больше времени для того, чтобы ознакомиться с экспозицией, на которой представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина и других, а также из частных коллекций. Выставка продлена еще почти на три месяца.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея – бывшем «Каретном сарае» – объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 год. Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик, что вернуло усадьбе целостный вид.

Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки – «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками, и нашло свое отражение в экспозиционном решении и литературных цитатах, сопровождающих произведения братьев. В рамках выставочного проекта проходят лекции, экскурсии, в том числе и кураторские, мастер-классы и беседы для школьников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 02.05.2024
ЕС ожидает от Сербии полного следования политике Брюсселя и отказа от связей с РФ
0
38
15:00 02.05.2024
Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта
0
66
14:45 02.05.2024
Клиенты Сбера чаще всего оплачивают покупки улыбкой в супермаркетах, кафе и ресторанах
0
89
14:32 02.05.2024
Минск планирует развивать сотрудничество с Тегераном в области боевой подготовки армии
0
125
14:12 02.05.2024
Суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента СБУ за шпионаж и подготовку теракта
0
166
14:00 02.05.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Бердычи в ДНР
0
182
13:32 02.05.2024
Переговоры по Украине без участия России не нацелены на результат — Кремль
0
209
13:20 02.05.2024
Виновники сожжения людей в Одессе должны быть наказаны — Песков
0
219
13:05 02.05.2024
Заявления Тбилиси о западных угрозах подрывают отношения с Вашингтоном — посольство США
0
261
13:00 02.05.2024
Россия «на данный момент» не приглашена на конференцию по Украине — МИД Швейцарии
0
237

Возврат к списку