Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях БРИКС в рамках председательства РФ — МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС является важной организацией, и Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях в рамках российского председательства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос ТАСС.

«Россия председательствует в БРИКС, и мы с нетерпением ждем участия в различных мероприятиях [в рамках этого председательства]», — сказал индийский дипломат. Он добавил, что «БРИКС является важной площадкой».

Что касается вопроса о принятии в БРИКС новых членов, то, по словам Джайсвала, этот вопрос «решать странам — участницам» организации. «Есть определенные правила, все члены БРИКС должны встретиться и решить, как идти дальше», — отметил он.

Председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Как сообщал ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука, 25 государств ожидают присоединения к БРИКС в текущий момент, на саммите в Казани в октябре к объединению присоединятся новые члены.