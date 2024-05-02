Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях БРИКС в рамках председательства РФ — МИД
16:00 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БРИКС является важной организацией, и Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях в рамках российского председательства. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос ТАСС.
«Россия председательствует в БРИКС, и мы с нетерпением ждем участия в различных мероприятиях [в рамках этого председательства]», — сказал индийский дипломат. Он добавил, что «БРИКС является важной площадкой».
Что касается вопроса о принятии в БРИКС новых членов, то, по словам Джайсвала, этот вопрос «решать странам — участницам» организации. «Есть определенные правила, все члены БРИКС должны встретиться и решить, как идти дальше», — отметил он.
Председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Как сообщал ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука, 25 государств ожидают присоединения к БРИКС в текущий момент, на саммите в Казани в октябре к объединению присоединятся новые члены.
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