ЕС ожидает от Сербии полного следования политике Брюсселя и отказа от связей с РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ожидает от нового правительства Сербии выполнения всех обязательств на пути к вступлению в ЕС, включая следование внешней политике Брюсселя и отказ от развития связей с Россией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя процесс формирования нового правительства Сербии.

Он с осуждением высказался по поводу того, что в правительство могут войти два политика, находящиеся в санкционном списке США за поддержку России: кандидат на пост министра без портфеля, предприниматель Ненад Попович и кандидат на пост вице-премьера экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин.

«Действия и заявления господина Вулина в последние годы, к сожалению, идут против этой цели Сербии (по вступлению в ЕС — прим. ТАСС) в том, что касается обязательств, связанных со вступлением, и, например, необходимости не развивать деструктивные связи с Россией», — заявил Стано.

По его словам, Сербия «сама назвала вступление в ЕС стратегическим приоритетом для себя». «Страны ЕС ждут конкретных действий в этом направлении. Мы готовы работать с сербским правительством, но Сербия отлично знает ожидания Евросоюза. Как страна-кандидат она должна сделать все необходимое, чтобы соответствовать критериям. В том, что касается внешней политики, она обязана все в большей и большей степени ориентироваться на внешнеполитические решения ЕС», — заявил Стано.