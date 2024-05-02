Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвут линию фронта.

«Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил [соответствующий] запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные [основания] задать себе этот вопрос (об отправке войск — прим. ТАСС)», — сказал он в интервью журналу The Economist.

По словам французского лидера, «многие страны <…> поняли» подход Парижа и согласились с его позицией по этому вопросу, «с тем, что она хороша». Так он прокомментировал свое заявление, сделанное по итогам посвященной Украине конференции в Париже, о том, что не стал бы однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.