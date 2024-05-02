В Киргизии 29 детей пострадали при наезде на них грузового автомобиля
16:12 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовой автомобиль совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.
«В Сузакском районе Джалал-Абадской области грузовой автомобиль „Портер“ совершил наезд на группу детей, пострадали 29 человек в возрасте от 9 до 16 лет», — говорится в сообщении.
18 детей и подростков были госпитализированы после ЧП, семеро из них находятся в реанимации.
Инцидент произошел на мероприятии, где проходило массовое чтение эпоса «Манас».
По предварительной информации, наезд на группу школьников был непредумышленным, машина по неустановленной пока причине сама поехала с горы.
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