В Киргизии 29 детей пострадали при наезде на них грузового автомобиля

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

«В Сузакском районе Джалал-Абадской области грузовой автомобиль „Портер“ совершил наезд на группу детей, пострадали 29 человек в возрасте от 9 до 16 лет», — говорится в сообщении.

18 детей и подростков были госпитализированы после ЧП, семеро из них находятся в реанимации.

Инцидент произошел на мероприятии, где проходило массовое чтение эпоса «Манас».

По предварительной информации, наезд на группу школьников был непредумышленным, машина по неустановленной пока причине сама поехала с горы.