0
0
61
НОВОСТИ

В Киргизии 29 детей пострадали при наезде на них грузового автомобиля

16:12 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

«В Сузакском районе Джалал-Абадской области грузовой автомобиль „Портер“ совершил наезд на группу детей, пострадали 29 человек в возрасте от 9 до 16 лет», — говорится в сообщении.

18 детей и подростков были госпитализированы после ЧП, семеро из них находятся в реанимации.

Инцидент произошел на мероприятии, где проходило массовое чтение эпоса «Манас».

По предварительной информации, наезд на группу школьников был непредумышленным, машина по неустановленной пока причине сама поехала с горы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 02.05.2024
Украинский журналист обвинил Зеленского в неудачах ВСУ
0
46
16:00 02.05.2024
Индия с нетерпением ждет участия в мероприятиях БРИКС в рамках председательства РФ — МИД
0
118
15:32 02.05.2024
Перебои в грузоперевозках в Красном море могут продлиться до конца 2024 года — FT
0
160
15:12 02.05.2024
ЕС ожидает от Сербии полного следования политике Брюсселя и отказа от связей с РФ
0
201
15:03 02.05.2024
Выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Подмосковье продлили до 11 августа
0
181
15:00 02.05.2024
Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта
0
222
14:45 02.05.2024
Клиенты Сбера чаще всего оплачивают покупки улыбкой в супермаркетах, кафе и ресторанах
0
208
14:32 02.05.2024
Минск планирует развивать сотрудничество с Тегераном в области боевой подготовки армии
0
222
14:12 02.05.2024
Суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента СБУ за шпионаж и подготовку теракта
0
269
14:00 02.05.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Бердычи в ДНР
0
284

Возврат к списку