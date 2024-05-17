Президент ЮАР не будет принимать участие в швейцарской конференции по Украине

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент ЮАР Сирил Рамапоса не примет участие в конференции по Украине, запланированной на 15–16 июня в Швейцарии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Нет, он туда не поедет из-за конституционных процессов, которые будут проходить у нас в стране после президентских выборов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Всеобщие выборы в ЮАР состоятся 29 мая 2024 года.