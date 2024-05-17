США могут организовать несогласованный заход кораблей в акваторию СМП — Генштаб ВС РФ
10:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли Военно-морских сил США и других стран НАТО могут в перспективе провести провокации, связанные с не согласованным с РФ заходом в акваторию Северного морского пути (СМП). Об этом говорится в статье начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Костюкова «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль».
«Не исключено, что в перспективе Вашингтон попытается организовать заход без согласования с Россией кораблей ВМС США и других стран НАТО в акваторию СМП. Для формирования общественного мнения перед возможной провокацией в американскую прессу осуществляются вбросы о необходимости принятия мер с целью продемонстрировать „несостоятельность претензий Москвы на получение чрезмерных прав“ в Заполярье», — отмечается в публикации.
По словам Костюкова, страны НАТО регулярно осуществляют провокации в интересах оспаривания статуса СМП. Так, он напомнил о проходе в сентябре 2023 года ледокола американской береговой охраны «Хили» вдоль трассы Северного морского пути для отслеживания реакции РФ.
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