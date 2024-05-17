Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине — Сийярто

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, потому что проект документа предусматривал признание только одного так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета Европы в Страсбурге.

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

«Я попросил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это предложение было отклонено большинством. Поэтому я наложил на резолюцию вето, так что решения Совета не было», — пояснил Сийярто.