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Сила стран не только в их военной мощи, влияние в любой сфере становится оружием — Боррель

11:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сила стран в современном мире заключается не только в их военной мощи, сегодня влияние в любой сфере может быть использовано как оружие. Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью американскому журналу Foreign Policy.

«Сегодня все становится оружием. <…> Сила — не только военная мощь», — сказал он, отвечая на просьбу объяснить, как должен выглядеть на практике «язык силы» Европы. В частности, Боррель считает, что даже торговля, на которой в основном основана внешняя политика ЕС, «стала оружием».

По словам Борреля, в современном, «более конфликтном», мире необходимо иметь рычаги влияния в разных сферах. У ЕС такие рычаги есть, но теперь Европе нужно найти «политическую волю», чтобы их использовать.

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