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В Карачаево-Черкесии уничтожен мужчина, готовивший теракт против правоохранителей

12:05 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ нейтрализовала в Карачаево-Черкесии мужчину, готовившего теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена подготовка террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур», — сообщили в ЦОС.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено, отметили в ФСБ.

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