США напрямую ответственны за возникновение и эскалацию украинского кризиса — МИД КНР
12:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты несут прямую ответственность за создание и развитие украинского кризиса до нынешнего этапа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — заявил Ван Вэньбинь. Вашингтон по украинскому вопросу занимается поиском врагов и не стремится к миру, добавил он.
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