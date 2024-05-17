США напрямую ответственны за возникновение и эскалацию украинского кризиса — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты несут прямую ответственность за создание и развитие украинского кризиса до нынешнего этапа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — заявил Ван Вэньбинь. Вашингтон по украинскому вопросу занимается поиском врагов и не стремится к миру, добавил он.