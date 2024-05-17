0
0
43
НОВОСТИ

США напрямую ответственны за возникновение и эскалацию украинского кризиса — МИД КНР

12:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты несут прямую ответственность за создание и развитие украинского кризиса до нынешнего этапа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — заявил Ван Вэньбинь. Вашингтон по украинскому вопросу занимается поиском врагов и не стремится к миру, добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 17.05.2024
Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9, утверждает представитель мятежников
0
66
12:05 17.05.2024
В Карачаево-Черкесии уничтожен мужчина, готовивший теракт против правоохранителей
0
125
12:00 17.05.2024
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине — Сийярто
0
144
11:32 17.05.2024
Россия и Малайзия подписали соглашение об устранении двойного налогообложения
0
151
11:20 17.05.2024
В Польше начали работы по установке «электронного заграждения» на границе с Белоруссией
0
183
11:05 17.05.2024
Президент ЮАР не будет принимать участие в швейцарской конференции по Украине
0
211
11:00 17.05.2024
Сила стран не только в их военной мощи, влияние в любой сфере становится оружием — Боррель
0
203
10:32 17.05.2024
Большинство россиян готовы работать 4 дня в неделю за свою зарплату
0
239
10:20 17.05.2024
США могут организовать несогласованный заход кораблей в акваторию СМП — Генштаб ВС РФ
0
267
10:05 17.05.2024
Грузы на границе РФ и Китая будут досматривать быстрее — Путин
0
274

Возврат к списку