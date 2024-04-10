Если Иран атакует Израиль со своей территории, ответ Израиля будет в Иране — МИД Израиля

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в случае, если Иран осуществит атаку на израильскую территорию со своей, ответит в самом Иране. С таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan.

«Если Иран атакует Израиль со своей территории, Израиль ответит в Иране, потому что Израиль не может позволить себе терпеть нападения такого рода из-за ответственности перед своими гражданами», — сказал Кац.