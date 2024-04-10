Китай не потерпит вмешательства в экономическое сотрудничество с РФ — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России не должно подвергаться вмешательству и осуждению со стороны других государств. Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, китайская сторона не «потерпит давления».

«Я хочу сказать: Китай и РФ имеют право продвигать нормальное торгово-экономическое сотрудничество. Это сотрудничество не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию, китайская сторона также не приемлет осуждение и давление», — подчеркнула она на брифинге, комментируя недавнее высказывание заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи РФ в ходе специальной военной операции на Украине могут негативно отразиться на американо-китайских отношениях.