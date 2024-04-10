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Уровень воды реки Урал в Оренбурге превысил опасный уровень более чем на 60 см

13:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия-24». Это выше опасного уровня на 66 см.

Утром в среду сообщалось, что уровень реки у Оренбурга составляет 978 см.

«На 12 часов по местному времени (10:00 мск — прим. ТАСС) вода еще продолжает прибывать, сейчас мы уже превысили все самые высокие отметки. Опасное значение у нас — 930 см. В настоящий момент мы уже зафиксировали 996 см», — отметил Салмин.

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