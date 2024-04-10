Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» вновь отменен

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный отложен во второй раз еще как минимум на 24 часа, передает корреспондент ТАСС с космодрома.

«Выдана команда: „Отмена пуска“. Руководителям работ — подготовиться к 24-часовой стоянке», — сказал диктор в ходе предстартовой подготовки.

Изначально старт был запланирован на полдень вторника, однако за две минуты до пуска поступила автоматическая команда отмены.