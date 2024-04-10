Сбер открыл прием заявок в пятый сезон международного акселератора Sber500

13:50

Сбер запустил новую волну международного акселератора для технологических предпринимателей Sber500. Все этапы программы будут курировать российские и зарубежные менторы и эксперты с опытом работы и нетворкингом по всему миру. Помимо Сбера, с отобранными финалистами будет работать более 40 российских корпораций-партнеров и инвесторов. Регистрация продлится до 25 мая 2024 года. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на форуме «Открытые инновации», посвященном цифровизации и технологическому развитию страны.

Подать заявку могут стартапы со всего мира. Главный критерий – у проектов уже должен быть MVP (работающая версия продукта), укомплектованная команда и первые продажи. Исключение составляют deeptech-стартапы, имеющие углубленную научную базу в основе, – они могут не иметь продаж. Проекты, в которых задействованы технологии искусственного интеллекта, получат дополнительную менторскую поддержку и приоритет в отборе.

Программа рассчитана на 12 недель. Первым этапом станет онлайн-буткемп для отобранных более 100 стартапов из числа поданных в акселератор: международные эксперты проведут диагностику их бизнеса, дадут рекомендации по его ускорению, а также поделятся инсайтами успешного развития и позиционирования аналогичных проектов на рынках других стран. Затем будут выбраны 25 финалистов, которые пройдут основную программу акселератора. Осенью 2024 года пройдет его демодень, по итогам которого стартапы получат возможность привлечь инвестиции, а также пилотировать свои решения в Сбере и корпорациях-партнерах.

«Задача нашего акселератора Sber500 – на ранней стадии выявлять решения, которые способны стать лидерами в своих сегментах, предоставлять им экспертизу и привлекать к ним внимание всего рынка инноваций, – рассказал Александр Ведяхин. – В том, чтобы таких компаний становилось больше, заинтересован и Сбер, и вся страна. За последние четыре года выпускники Sber500 привлекли инвестиции на общую сумму больше 3,2 млрд руб., а также заключили свыше 7000 коммерческих контрактов».