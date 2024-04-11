Средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Мордовией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе над Мордовией. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 11 апреля текущего года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», — сказали там.