Средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Мордовией
09:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе над Мордовией. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 11 апреля текущего года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», — сказали там.
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