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НОВОСТИ

На Украине после взрывов заявили о повреждении объектов энергетики в 3 областях

09:20 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, в этих трех регионах повреждены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. «Энергетики уже работают над устранением последствий», — цитирует Галущенко пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

Глава ведомства уточнил, что повреждения энергетической инфраструктуры также зарегистрированы на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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