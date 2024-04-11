На Украине после взрывов заявили о повреждении объектов энергетики в 3 областях
09:20 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, в этих трех регионах повреждены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. «Энергетики уже работают над устранением последствий», — цитирует Галущенко пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.
Глава ведомства уточнил, что повреждения энергетической инфраструктуры также зарегистрированы на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
НОВОСТИ
- 10:05 11.04.2024
- Для покупки сим-карт мигрантам придется сдавать биометрию - СМИ
- 10:02 11.04.2024
- Сбер: Сильный искусственный интеллект – это горизонт ближайшего десятилетия
- 10:00 11.04.2024
- Лидеры НАТО должны быть менее воинственными с Россией - президент Финляндии
- 09:32 11.04.2024
- В Оренбурге подтоплено более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений
- 09:05 11.04.2024
- Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться — НАК
- 09:00 11.04.2024
- Средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Мордовией
- 23:05 10.04.2024
- Орбан: Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза
- 21:15 10.04.2024
- Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
- 20:05 10.04.2024
- Европарламент утвердил новый Пакт ЕС, ужесточающий миграционные правила
- 19:15 10.04.2024
- Росстат привел данные по инфляции за март, 2024
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать