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НОВОСТИ

Лидеры НАТО должны быть менее воинственными с Россией - президент Финляндии

10:00 11.04.2024 Источник: Lenta.ru

Лидеры стран-членов НАТО должны быть менее воинственными в риторике против России. К этому глав государств Североатлантического альянса призвал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times (FT).

По его словам, недавние публичные предупреждения о действиях России за пределами Украины отвлекают от того, на чем европейские страны действительно должны сосредоточиться: немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил. При этом он отметил, что не верит в возможное нападение России на страну НАТО до 2030 года.

«Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается проверить статью 5 устава НАТО о коллективной обороне и что Европа следующая на очереди. Я думаю, что мы должны готовиться к этому, но, на мой взгляд, это крайне маловероятно», — сказал политик.  "Лента.Ру"

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