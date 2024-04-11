Медведев назвал абсолютным злом призывы Байдена к выделению нового транша средств Украине
10:32 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает «абсолютным злом» призывы американского лидера Джо Байдена к Конгрессу США о необходимости голосовать за выделение нового транша помощи Украине. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале, отметив, что никакого окончания конфликта это не принесет, а лишь спровоцирует еще больше смертей.
«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: „Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…“ — написал Медведев, приведя слова американского президента, который считает, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.
«Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына, про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — заметил Медведев, однако суть, указал он, заключается именно в том, что продолжение финансирования киевского режима ведет к затягиванию конфликта.
«Вот уж воистину: „И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним», — вновь процитировал зампред Совбеза Апокалипсис (Откровение ап. Иоанна Богослова 6:8, — прим. ТАСС). «Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинета Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — подытожил Медведев.
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