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Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

13:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится ТЭС.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра (в 45 км южнее Киева) возле населенного пункта Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором запечатлено, что на объекте произошел сильный пожар. В небо поднимается густой столб черного дыма.

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