В ряде стран снижается поддержка демократии и вера в нее — IDEA

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис доверия к демократическим институтам и демократии в целом наблюдается в ряде стран, в том числе США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад базирующегося в Стокгольме Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

Исследование, подготовленное на основе опросов, проводимых IDEA с июля 2023 года по январь 2024 года с участием порядка 1,5 тыс. человек, выявило, что менее половины избирателей в 11 из 19 стран, включая США и Индию, считают последние выборы свободными и справедливыми. При этом только жители Дании отметили высокий уровень доверия своей судебной системе. Как показали опросы, только 47% респондентов в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что в стране существуют заслуживающие доверия избирательные процессы.

В отчете также сообщается о росте числа тех, кто поддерживает идею о «сильном лидере, которому не нужно беспокоиться о парламенте или выборах». В связи с этим гендиректор IDEA призвал демократические страны «ответить на скептицизм своего населения как путем улучшения управления, так и путем борьбы с растущей культурой дезинформации, которая способствует ложным обвинениям в адрес заслуживающих доверия выборов».

Снижение доверия к демократическим институтам происходит на фоне усиления позиций правых партий и лидеров, особенно в европейских странах. С 2022 года такие партии одерживали победу на парламентских выборах в Италии, Испании, Нидерландах, Словакии.