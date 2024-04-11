В ряде стран снижается поддержка демократии и вера в нее — IDEA
13:05 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кризис доверия к демократическим институтам и демократии в целом наблюдается в ряде стран, в том числе США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад базирующегося в Стокгольме Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).
Исследование, подготовленное на основе опросов, проводимых IDEA с июля 2023 года по январь 2024 года с участием порядка 1,5 тыс. человек, выявило, что менее половины избирателей в 11 из 19 стран, включая США и Индию, считают последние выборы свободными и справедливыми. При этом только жители Дании отметили высокий уровень доверия своей судебной системе. Как показали опросы, только 47% респондентов в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что в стране существуют заслуживающие доверия избирательные процессы.
В отчете также сообщается о росте числа тех, кто поддерживает идею о «сильном лидере, которому не нужно беспокоиться о парламенте или выборах». В связи с этим гендиректор IDEA призвал демократические страны «ответить на скептицизм своего населения как путем улучшения управления, так и путем борьбы с растущей культурой дезинформации, которая способствует ложным обвинениям в адрес заслуживающих доверия выборов».
Снижение доверия к демократическим институтам происходит на фоне усиления позиций правых партий и лидеров, особенно в европейских странах. С 2022 года такие партии одерживали победу на парламентских выборах в Италии, Испании, Нидерландах, Словакии.
НОВОСТИ
- 13:07 11.04.2024
- Владельцы кафе и ресторанов получили бесплатные инструменты Сбера для развития бизнеса
- 13:00 11.04.2024
- Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
- 12:32 11.04.2024
- Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с Восточного после двух отмен
- 12:24 11.04.2024
- «Манжерок» развивает импортозамещение в горнолыжной индустрии
- 12:20 11.04.2024
- Спланированная Британией высадка десанта ВСУ пресечена на Тендровской косе — ФСБ
- 12:05 11.04.2024
- Более 84% турок считают обязательными радикальные реформы в правящей партии
- 12:00 11.04.2024
- Прием Украины в НАТО автоматически привел бы третьей мировой войне — французский политик
- 11:32 11.04.2024
- ПВО ВСУ в Николаеве не смогла сбить «Герани» в ночь на четверг — подполье
- 11:20 11.04.2024
- Удар нанесен по Трипольской ТЭС на Украине, заявили в подполье
- 11:05 11.04.2024
- В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать