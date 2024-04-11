0
0
46
НОВОСТИ

В ряде стран снижается поддержка демократии и вера в нее — IDEA

13:05 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис доверия к демократическим институтам и демократии в целом наблюдается в ряде стран, в том числе США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад базирующегося в Стокгольме Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

Исследование, подготовленное на основе опросов, проводимых IDEA с июля 2023 года по январь 2024 года с участием порядка 1,5 тыс. человек, выявило, что менее половины избирателей в 11 из 19 стран, включая США и Индию, считают последние выборы свободными и справедливыми. При этом только жители Дании отметили высокий уровень доверия своей судебной системе. Как показали опросы, только 47% респондентов в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что в стране существуют заслуживающие доверия избирательные процессы.

В отчете также сообщается о росте числа тех, кто поддерживает идею о «сильном лидере, которому не нужно беспокоиться о парламенте или выборах». В связи с этим гендиректор IDEA призвал демократические страны «ответить на скептицизм своего населения как путем улучшения управления, так и путем борьбы с растущей культурой дезинформации, которая способствует ложным обвинениям в адрес заслуживающих доверия выборов».

Снижение доверия к демократическим институтам происходит на фоне усиления позиций правых партий и лидеров, особенно в европейских странах. С 2022 года такие партии одерживали победу на парламентских выборах в Италии, Испании, Нидерландах, Словакии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:07 11.04.2024
Владельцы кафе и ресторанов получили бесплатные инструменты Сбера для развития бизнеса
0
23
13:00 11.04.2024
Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
0
58
12:32 11.04.2024
Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с Восточного после двух отмен
0
131
12:24 11.04.2024
«Манжерок» развивает импортозамещение в горнолыжной индустрии
0
121
12:20 11.04.2024
Спланированная Британией высадка десанта ВСУ пресечена на Тендровской косе — ФСБ
0
150
12:05 11.04.2024
Более 84% турок считают обязательными радикальные реформы в правящей партии
0
146
12:00 11.04.2024
Прием Украины в НАТО автоматически привел бы третьей мировой войне — французский политик
0
149
11:32 11.04.2024
ПВО ВСУ в Николаеве не смогла сбить «Герани» в ночь на четверг — подполье
0
202
11:20 11.04.2024
Удар нанесен по Трипольской ТЭС на Украине, заявили в подполье
0
258
11:05 11.04.2024
В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты
0
235

Возврат к списку