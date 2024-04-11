Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с Восточного после двух отмен

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила свой первый пуск с площадки 1А космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС.

Примерно через 12 с половиной минут разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту.