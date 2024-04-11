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Прогноз по темпам роста мировой экономики значительно ниже среднего уровня — глава МВФ

17:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз темпов роста мировой экономики остается значительно ниже среднего уровня и немногим превышает 3%. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Основной причиной более низких темпов роста является значительное и широкомасштабное замедление производительности труда. Наш анализ показывает, что на него приходится более половины от общего объема замедления роста в странах с развитой и развивающейся экономикой и почти все — в государствах с низким уровнем дохода. В результате наш среднесрочный прогноз роста мировой экономики остается значительно ниже среднего исторического уровня — чуть выше 3%», — отметила она, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (решением Генпрокуратуры России признан нежелательной в РФ организацией) в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.

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