0
0
0
НОВОСТИ

В создании «санитарной зоны» на границе Белоруссии и Украины нет необходимости - Лукашенко

19:30 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в создании «санитарной зоны» вдоль белорусско-украинской границы.

«Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается „санитарной зоны“ Украины с Россией — ну, ее надо еще создать», — сказал он журналистам перед встречей в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:06 11.04.2024
Тестовая полезная нагрузка успешно выведена на орбиту носителем «Ангара А5» и блоком «Орион»
0
80
17:40 11.04.2024
Не все в ЕС признают, что находятся в состоянии войны с РФ уже 10 лет — МИД Польши
0
228
17:35 11.04.2024
Сбер собирает волонтеров на весенние «Чистые игры»
0
194
17:12 11.04.2024
Поражение Украины приведет к тому, что меньше стран захотят быть союзниками США — Пентагон
0
289
17:00 11.04.2024
Прогноз по темпам роста мировой экономики значительно ниже среднего уровня — глава МВФ
0
239
16:32 11.04.2024
Венгерские компании продолжат работу в РФ, экспорт превысил $1 млрд — Сийярто
0
287
16:12 11.04.2024
РФ в феврале стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай — ОПЕК
0
285
16:00 11.04.2024
Долгосрочные вклады составляют всего 3% от общего объема средств физлиц в банках — ЦБ
0
321
15:52 11.04.2024
Сбер: Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat
0
307
15:32 11.04.2024
Израиль в разгар войны в секторе Газа готовится к вызовам на других аренах — Нетаньяху
0
316

Возврат к списку