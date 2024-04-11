В создании «санитарной зоны» на границе Белоруссии и Украины нет необходимости - Лукашенко

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в создании «санитарной зоны» вдоль белорусско-украинской границы.

«Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается „санитарной зоны“ Украины с Россией — ну, ее надо еще создать», — сказал он журналистам перед встречей в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.