В создании «санитарной зоны» на границе Белоруссии и Украины нет необходимости - Лукашенко
19:30 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в создании «санитарной зоны» вдоль белорусско-украинской границы.
«Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается „санитарной зоны“ Украины с Россией — ну, ее надо еще создать», — сказал он журналистам перед встречей в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
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