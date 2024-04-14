В Израиле заявили, что перехватили почти все дроны и ракеты, запущенные из Ирана

09:20 Источник: Интерфакс

Израильским военным удалось перехватить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По сообщению западных СМИ, он пояснил, что "перехвачено подавляющее большинство" ракет и дронов.

В общей сложности, по данным Хагари, Иран запустил свыше 200 беспилотников и ракет. При этом он предупредил, что операция не завершена. "Наши самолёты продолжают перехватывать цели" - добавил он.